सलमान खान ने अपकमिंग मूवी के लिए शूटिंग की शुरू, लद्दाख में दिखें एक्टर

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: August 23, 2025 09:12 IST2025-08-23T09:10:34+5:302025-08-23T09:12:10+5:30

Salman Khan Upcoming Movie:  बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने लद्दाख के खूबसूरत इलाकों में अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। सेट से सलमान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने हालिया अपडेट के जरिए प्रोडक्शन शुरू होने की पुष्टि की है। 

फिल्म निर्माता ने इस परियोजना को "भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान के लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि" बताया। यह फिल्म 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प से प्रेरित है, जहाँ कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की कमान में भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना का सामना किया था। गलवान की लड़ाई में, सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 

फिल्म में राष्ट्रवाद के तत्वों, तीव्र एक्शन दृश्यों और राष्ट्र को गहराई से प्रभावित करने वाली घटनाओं की एक भावनात्मक पुनर्कथन को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि लद्दाख के लुभावने परिदृश्य एक आकर्षक पृष्ठभूमि के रूप में काम करेंगे, जो गलवान घाटी टकराव के चित्रण में यथार्थवाद और गहराई जोड़ेंगे।

फिल्म ने पहले ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है और इसे सलमान खान की अब तक की सबसे देशभक्ति और गहन भूमिकाओं में से एक माना जा रहा है।

