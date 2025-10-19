VIDEO: सलमान खान ने पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान का ज़िक्र किया, वीडियो वायरल होने पर छिड़ी बहस

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय फ़ोरम 2025 में शिरकत की, जहाँ उन्होंने भारतीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक पहुँच पर बात की। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय फ़िल्में, चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु या मलयालम में हों, मध्य पूर्व सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दर्शक पा रही हैं।

इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ख़ास टिप्पणी ने ध्यान आकर्षित किया है जिसमें सलमान अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बारे में बोलते हुए बलूचिस्तान को पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से "अलग" करते नज़र आ रहे हैं।

क्लिप में, अभिनेता ने कहा, "इस समय, अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाते हैं और उसे यहाँ (सऊदी अरब में) रिलीज़ करते हैं, तो वह सुपरहिट होगी। अगर आप कोई तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो वह सैकड़ों करोड़ का कारोबार करेगी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत से लोग यहाँ आए हैं। बलूचिस्तान के लोग हैं, अफ़ग़ानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं... हर कोई यहाँ काम कर रहा है।"

सलमान की इस टिप्पणी पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आईं, कई यूज़र्स ने पूछा कि क्या यह ज़बान फिसलने की वजह से था या जानबूझकर की गई टिप्पणी थी। एक उपयोगकर्ता ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "मुझे नहीं पता कि यह ज़बान फिसलने से हुआ था या नहीं, लेकिन यह आश्चर्यजनक है! सलमान खान 'बलूचिस्तान के लोगों' को 'पाकिस्तान के लोगों' से अलग करते हैं।"

I don’t know if it was slip of tongue, but this is amazing! Salman Khan separates “people of Balochistan” from “people of Pakistan” .

pic.twitter.com/dFNKOBKoEz — Smita Prakash (@smitaprakash) October 19, 2025

एक अन्य ने टिप्पणी की, "शायद कोई नई फिल्म बन रही है "बजरंगी भाईजान 2: मिशन बलूचिस्तान"? हमें बॉलीवुड के दार्शनिकों की भू-राजनीतिक सटीकता के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए।" एक अन्य यूज़र ने लिखा, "अब इन बॉलीवुडियों की क्या राय है, इसकी किसे परवाह? पहलगाम नरसंहार के बाद और उससे भी ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो सबने फेविकोल निगल लिया था।"

Finally @BeingSalmanKhan acknowledged Balochistan is not Part of Pakistan ✌️❤️🙏



Salam Khan said “ People of Balochistan, Afghanistan , Pakistan & everywhere”@BDUTT#Balochistan#Balochpic.twitter.com/TgdqrZhzr6 — Bilal Baloch (@bbfr74) October 18, 2025

"...people from Balochistan, people from Afghanistan, people from Pakistan..."



Slip of tongue from Salman Khan or lack of knowledge or deliberate hint that Balochistan is 'independent'? That too with Aamir Khan & SRK on dias?



This won't go well with Piddis. pic.twitter.com/IZTM3lro1P — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) October 19, 2025

Even Salman Khan admitted that Balochistan is a separate country pic.twitter.com/ZaRBCKWd6t — Jabir Baloch (@JabirBaloc12373) October 18, 2025

My Thanks To Salman khan.



Even Bollywood superstar Salman @BeingSalmanKhan knows that Balochistan is not a part of Pakistan.#BalochistanIsNotPakistan



Free Balochistan, #FreeBalochistanpic.twitter.com/m2Brn5YGD4 — I'm, Mr Baloch. (@imasbaloch) October 18, 2025

सलमान के साथ मंच पर अभिनेता शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे। सलमान ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान विवाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुछ समूहों द्वारा स्वायत्तता और स्वतंत्रता की लंबे समय से चली आ रही मांग पर केंद्रित है।

बलूच राष्ट्रवादी राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर होने का दावा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। हालाँकि, पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान देश का अभिन्न अंग है और अलगाववादी समूहों पर विदेशी समर्थन प्राप्त करने का आरोप लगाता है।

