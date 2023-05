सलमान खान को जान से मारने की धमकी: मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

By मनाली रस्तोगी | Published: May 9, 2023 11:00 AM

अधिकारियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर मार्च में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से सलमान खान को धमकी भरे संदेश भेजे थे।

(फोटो क्रेडिट- ANI)