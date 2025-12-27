सलमान खान ने मनाया 60वां जन्मदिन, फार्महाउस में मीडिया के साथ काटा केक

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया। सुपरस्टार के जन्मदिन के दौरान उनके करीबी दोस्त और अन्य लोग पार्टी में शामिल हुए। पार्टी शुरू होने से पहले, एक्टर ने पैपराज़ी के लिए समय निकाला और उनके साथ अपना बर्थडे केक काटा, जिससे सेलिब्रेशन की शुरुआत खुशी-खुशी हुई।

सलमान ने मीडिया के साथ जन्मदिन मनाया

सलमान खान ने अपना जन्मदिन पनवेल के अपने फार्महाउस में मनाने का फैसला किया और इस खास दिन को अपने करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। शुक्रवार रात को, उनके पिता सलीम खान से लेकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी तक कई मेहमान फार्महाउस पर आते दिखे। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच अपने फार्महाउस से बाहर निकले और पैपराज़ी के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट किया, उनके साथ थोड़ी देर के लिए जश्न मनाया।

A painting.

A celebration that’s for real.

Experience my exclusive artwork at our Being Human Clothing’s pop-up store.#CakeFakeBirthdayForReal#BeingHumanClothing#CelebrationForRealpic.twitter.com/1x1wGDJyJS — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 26, 2025

सलमान के लाल और सफेद बर्थडे केक काटते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक्टर ने सेलिब्रेशन के लिए कैज़ुअल कपड़े पहने थे और वह ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू डेनिम में दिखे। इस दौरान उन्होंने अपना क्लीन शेव लुक दिखाया।

क्लिप्स में, सलमान केक काटते हुए दिख रहे हैं, जबकि फोटोग्राफर उनके चारों ओर जमा होकर हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे हैं। केक काटने के बाद, सलमान फोटोग्राफरों को केक का एक टुकड़ा देते हुए और तस्वीरें खिंचवाते हुए दिखे। एक वीडियो में, सलमान फार्महाउस के बाहर जमा मीडिया के एक सदस्य से गर्मजोशी से मिलते हुए, उसे साइड हग देते हुए और उसके माथे पर किस करते हुए दिख रहे हैं। एक्टर पैपराज़ी से बात करते समय खुशमिजाज मूड में दिखे, वह हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे।

#WATCH | Panvel, Maharashtra | Actor Salman Khan cuts a cake as he celebrates his 60th birthday today. pic.twitter.com/8k3MqjpPWF — ANI (@ANI) December 26, 2025

सलमान खान का अगला प्रोजेक्ट

सलमान आखिरी बार बड़े पर्दे पर सिकंदर में दिखे थे, जो उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। उन्होंने आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली वेब शो, द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो किया था। सलमान रियलिटी शो बिग बॉस 19 को भी होस्ट करते दिखे थे।

अगले, एक्टर फिल्म बैटल ऑफ गलवान में दिखेंगे। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं, यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प को फिर से दिखाएगी, जो एक दुर्लभ सीमा झड़प थी जो बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के जानलेवा हो गई थी। इसके बजाय, सैनिकों ने लाठियों और पत्थरों से हाथ-से-हाथ की लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं।

