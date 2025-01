Saif Ali Khan Stabbed: सैफ अली खान पर किस चाकू से हुआ था हमला? ऑपरेशन के बाद हथियार की फोटो वायरल; देखें

Saif Ali Khan Stabbed: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला होने के बाद उनका इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल सैफ की सर्जरी हो चुकी है। अभिनेता को छह चोटें आईं, जिनमें से एक उनकी रीढ़ के पास लगी थी और अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनकी पीठ से टूटे हुए चाकू के टुकड़े को सर्जरी करके निकाला गया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर से तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक चाकू दिखाया गया है जो कि सैफ के शरीर से निकाला गया है। सोशळ मीडिया पर इसी दावे के साथ तस्वीर वायरल हो रही है।

लीलावती अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने सैफ की सर्जरी की, जिसके दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास फंसा चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया। डॉक्टरों ने पहले कहा था कि हमले के कारण अभिनेता की रीढ़ की हड्डी का द्रव लीक हो गया था और अब उन्हें कम से कम एक सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि सैफ अली खान पर मंगलवार को करीब 2:30 बजे उस समय हमला किया गया, जब वह अपने परिवार को घुसपैठिए से बचाने की कोशिश कर रहे थे।

In Picture: Part of the Knife Extracted from Saif Ali Khan's Back.#SaifAliKhanAttacked#SaifAliKhanpic.twitter.com/MHlywV7Tj7