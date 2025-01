Saif Ali Khan Attacked: सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर को इनाम देना चाहते हैं मीका सिंह, जानिए वजह

Saif Ali Khan Attacked: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को घायल हालत में अस्पताल ले जाने वाला ड्राइवर इन दिनों चर्चा में है। ड्राइवर ने बिना किसी फीस के एक्टर को अस्पताल पहुंचाकर नेक काम किया जिसके चलते उसे अस्पताल की ओर से इनाम दिया गया।

खुद सैफ अली खान जब हॉस्पिटल से निकले तो उन्होंने ड्राइवर से मुलाकात की। इस बीच, सिंगर मीका सिंह ने ऑटो ड्राइवर से मिलने की इच्छा जताई है। उन्होंने ड्राइवर को नकद इनाम देने की बात कही है। मीका सिंह ने रिक्शा चालक को 1 लाख रुपये देने की बात कही है। गायक मीका सिंह ने राणा की बहादुरी को स्वीकार करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। गायक ने चालक के कार्यों की प्रशंसा की और उसके समर्थन के लिए उसे पुरस्कृत करने का इरादा साझा किया। मीका सिंह ने खुलासा किया कि राणा को उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 11,000 रुपये दिए गए थे।

