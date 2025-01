Saif Ali Khan Attack: सैफ अली खान के लिए फरिश्ता बनकर आया था ऑट्रो ड्राइवर, अब मिला ये इनाम

Saif Ali Khan Attack: बीते दिनों बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई स्थित उनके घर में एक लुटेरे ने हमला कर उन्हें चाकू मार दिया था, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। घटना के बाद एक्टर को तुरंत ऑटो में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया था।

मामले में अब जानकारी मिली है कि सैफ अली खान की मदद करने वाले ऑटो ड्राइवर को उनकी मदद के लिए सम्मानित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर को उसके काम के लिए एक संस्था ने 11,000 रुपये का इनाम दिया है।

#WATCH | Mumbai: Bhajan Singh, the auto-rickshaw driver who took Actor Saif Ali Khan to Lilavati Hospital, says "I was called there (Bandra Police Station) for questioning...I did not think about money that night...I have not been contacted by Kareena Kapoor or anyone else so… pic.twitter.com/pXHPsSkOp2