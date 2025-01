Saif Ali Khan Stabbed: हमले के बाद सैफ अली खान ने फैन्स के नाम दिया संदेश, कही ये बात

Saif Ali Khan Stabbed: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें घायल अवस्था में मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। सैफ के ऊपर हुए हमले की खबर जैसे ही फैन्स को मिली वह काफी चिंता में आ गए और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है।

इस बीच, अभिनेता सैफ अली खान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उनके घर में चोरी की कोशिश की गई थी। फिलहाल अस्पताल में उनकी सर्जरी की जा रही है। उन्होंने मीडिया और प्रशंसकों से धैर्य रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि मामला पुलिस जांच के अधीन है। उन्होंने अपडेट देने का वादा किया है।

इस बीच, मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि यह घटना एक चोर से जुड़ी है, जो सुबह 4 बजे हुई। पुलिस फिलहाल संदिग्ध की तलाश कर रही है। फिलहाल, मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर पर है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाशी ले रही है। सैफ के नौकर ने चोर को पकड़ने की कोशिश की और इस हंगामे के दौरान सैफ जाग गया।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "अभिनेता सैफ अली खान के घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसपैठ की। अभिनेता और घुसपैठिए के बीच हाथापाई हुई। अभिनेता घायल हो गए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। जांच जारी है।"

मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई के बांद्रा इलाके में सैफ अली खान के घर पर तैनात है।

वहीं, भाजपा नेता राम कदम ने सैफ के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति डकैती के इरादे से अभिनेता के घर में घुसा था और उस व्यक्ति के साथ हाथापाई में अभिनेता को चोटें आईं। पुलिस घटना की जांच करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना दोबारा न हो।”

#WATCH | Over attack by an intruder on actor Saif Ali Khan at his Bandra home, BJP leader Ram Kadam says, "According to Police, a man entered the actor's house with the intention of robbery, and in a scuffle with the man the actor suffered injuries. The Police will investigate… pic.twitter.com/VmrVScf4Ki