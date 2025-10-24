संगीत एल्बम में मौका देंगे और शादी का वादा कर कई बार यौन उत्पीड़न, बॉलीवुड गायक और संगीतकार सचिन सांघवी अरेस्ट

Highlights फरवरी 2024 में सांघवी के संपर्क में आई थी और गायक ने 'इंस्टाग्राम' पर उसे एक संदेश भेजा था स्टूडियो में बुलाया और शादी का प्रस्ताव देकर कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जांच के बाद गायक को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुंबईः बॉलीवुड गायक और संगीतकार सचिन सांघवी को एक युवती को संगीत एल्बम में मौका देने और शादी का वादा करके कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि 'स्त्री 2' और 'भेड़िया' के हिट गानों के लिए मशहूर सांघवी को बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह फरवरी 2024 में सांघवी के संपर्क में आई थी और गायक ने 'इंस्टाग्राम' पर उसे एक संदेश भेजा था।

अधिकारी ने बताया कि गायक-संगीतकार ने कथित तौर पर उसे अपने संगीत एल्बम में मौका देने का वादा किया था और दोनों ने एकदूसरे को अपने फोन नंबर दिए थे। उन्होंने बताया कि युवती ने आरोप लगाया है कि सांघवी ने उसे अपने स्टूडियो में बुलाया और शादी का प्रस्ताव देकर कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद गायक को गिरफ्तार कर लिया गया।

Web Title: Sachin Sanghvi of Sachin-Jigar duo accused sexual harassment released bail 'Stree 2' and ‘Bhediya’ songs composer arrested