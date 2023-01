Oscars 2023: ऑस्कर 2023 की रिमाइंडर लिस्ट में ये भारतीय फिल्में शामिल, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कही ये बात

Highlights एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लिए पात्र 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है इस सूची में आरआरआर, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और कंतारा शामिल हैं ऑस्कर में इस बार भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि पैन नलिन की छेल्लो शो है

मुंबई: एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लिए पात्र 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है और जिन भारतीय फिल्मों ने इस सूची में जगह बनाई है उनमें एसएस राजामौली की आरआरआर, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स और ऋषभ शेट्टी की कंतारा शामिल हैं। इसी क्रम में विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया।

उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "बड़ी घोषणा: द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की पहली सूची में कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह भारत की 5 फिल्मों में से एक है। मैं उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सिनेमा के लिए एक महान वर्ष।" ऑस्कर में इस बार भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि पैन नलिन की छेल्लो शो है।

सूची में ऐसी फिल्में शामिल हैं जो आधिकारिक रूप से विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, लेकिन केवल सूची में शामिल होने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि फिल्म अकादमी पुरस्कारों के अंतिम नामांकन में आगे बढ़ेगी, जिसकी घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। इसके अलावा फिल्म आरआरआर से नातू नातू ट्रैक को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में चुना गया है।

#PallaviJoshi#MithunChakraborty@DarshanKumaar@AnupamPKher are all shortlisted for best actor categories. It’s just the beginning. A long long road ahead. Pl bless them all. pic.twitter.com/fzrY9VKDcP