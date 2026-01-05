Highlights ‘खोसला का घोसला 2’ में रवि किशन की एंट्री, अनुपम खेर ने जताई खुशी

Khosla ka Ghosla 2: अभिनेता अनुपम खेर ने रवि किशन के साथ एक वीडियो साझा कर कहा कि आगामी फिल्म ‘खोसला का घोसला 2’ में किशन के शामिल होने से वह “बेहद खुश, प्रसन्न और आनंदित” हैं। खेर ने रविवार शाम ‘इंस्टाग्राम’ पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वह ‘लापता लेडीज’ अभिनेता रवि किशन का काफी सम्मान करते हैं। हालिया फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ में दिखे खेर ने इस फिल्म के साथ निर्देशन में भी वापसी की है। खेर ने पोस्ट में लिखा, “एक शानदार अभिनेता और नेक दिल इंसान: अपने बेहद प्रिय मित्र रवि किशन को ‘खोसला का घोसला-2’ में शामिल करते हुए काफी खुशी हो रही है।

हमने बहुत पहले साथ काम किया था, लेकिन यह अनुभव बेहद खास होने वाला है।” उन्होंने लिखा, “मैं एक शानदार अभिनेता, मेहनती सांसद और सबसे बढ़कर एक नेक दिल इंसान के रूप में रवि का काफी सम्मान करता हूं। शांत, विनम्र, मददगार, ईमानदार और भारत से गहरा प्रेम करने वाले देश भक्त। उनके साथ खुद को देखने के लिए काफी उत्सुक हूं।” यह फिल्म वर्ष 2006 में रिलीज हुई ‘खोसला का घोसला’ की अगली कड़ी है, जिसका निर्देशन दिवाकर बनर्जी ने किया था। उस फिल्म में अनुपम खेर ने कमल किशोर घोसला की भूमिका निभाई थी।

