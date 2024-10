Ratan Tata Dies at 86: बॉलीवुड से लेकर साउथ तक..., शोक में डूबी फिल्म इंडस्ट्री; सितारों ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि

Ratan Tata dies at 86: देश के जाने-माने उद्योगपति रतन नवल टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहें। उन्होंने 86 की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। बुधवार रात हुए उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे देश में मातम पसर गया। मशहूर दिग्गज उद्योपति के निधन ने न सिर्फ उनके करीबियों बल्कि फिल्मी जगत के सितारों को भी शोक में डूबों दिया है।

सलमान खान, अजय देवगन से लेकर प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा, रुण धवन, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ समेत कई सेलेब्स ने दुख प्रकट किया।

Deeply saddened by the passing of Mr. Ratan Tata. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 9, 2024

पंजाबी मशहूर एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, जिनका बुधवार को निधन हो गया। दिलजीत जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे, जब उन्हें रतन टाटा के निधन के बारे में पता चला। कॉन्सर्ट से ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, दिलजीत ने रतन टाटा की विरासत का सम्मान करने के लिए कॉन्सर्ट रोक दिया और भारतीय आइकन से सीखे गए बहुमूल्य सबक साझा किए। दिलजीत ने कबूल किया कि उन्हें उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है।

दिलजीत ने पंजाबी में कहा, "मैंने उनके बारे में जो कुछ भी सुना और पढ़ा है, मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोलते नहीं देखा।" दिलजीत ने आगे लिखा, "आप सभी रतन टाटा के बारे में जानते हैं। उनका निधन हो गया है। यह मेरी ओर से उन्हें छोटी सी श्रद्धांजलि है। आज, मुझे लगता है कि उनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि उनके जीवन में - उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की है।"

कमल हासन ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना 'निजी हीरो' बताया, जिसका उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश की।

जूनियर एनटीआर ने उन्हें 'उद्योग का दिग्गज और सोने का दिल' कहा। मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने श्रद्धांजलि पोस्ट में इसे सभी भारतीयों के लिए दुखद दिन बताया।

रणवीर सिंह ने अनंत इमोटिकॉन के साथ रतन टाटा की एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की। फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने रतन टाटा को एक किंवदंती कहा जो हमेशा जीवित रहेगी।

अजय देवगन ने एक्स पर लिखा, "दुनिया एक दूरदर्शी के नुकसान पर शोक मना रही है। रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत और उससे परे उनके योगदान अतुलनीय हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। शांति से आराम करें, सर।"

Deeply saddened to hear about the passing of #RatanTata Ji. A visionary leader, a compassionate soul, and a true icon of Indian industry, his legacy will forever inspire us. His dedication to uplifting communities and building a better India is unmatched. Rest in peace, Sir. Your… pic.twitter.com/qWh572lkrD — Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) October 9, 2024

सलमान खान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "श्री रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हूं।"

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया, "आपने अपनी दयालुता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छुआ। नेतृत्व और उदारता की आपकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हमारे देश के लिए आपने जो कुछ भी किया, उसके लिए आपके बेजोड़ जुनून और समर्पण के लिए धन्यवाद। आप हम सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं और आपकी बहुत याद आएगी, सर।"

A legend passes away .. an era ends.. respect always. 🙏 RIP. You have done more than your share of enough . #RIPRatanTatapic.twitter.com/yYXgP5hZn8 — Kajol (@itsKajolD) October 10, 2024

अनुष्का शर्मा ने दिवंगत रतन टाटा की एक तस्वीर साझा करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज का सहारा लिया और लिखा, "श्री रतन टाटा की दुखद खबर से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अपने हर काम में ईमानदारी, शालीनता और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखा और वे वास्तव में भारत के प्रतीक और ताज थे। RIP सर, आपने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है।”

India has lost a true icon. Ratan Tata Sir’s visionary leadership, compassion, and unwavering commitment to philanthropy have left an indelible mark on our nation and the world. His legacy will continue to inspire us all. Rest in peace, Sir. 🙏 #RIPRatanTatapic.twitter.com/4CZbacRLCG — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 9, 2024

इसके अलावा भी अन्य सेलेब्स ने रतन टाटा को श्रद्धाजंलि दी और उन्हें याद किया।

The Icon of leadership, philanthropy, and ethics!! His legacy will continue to inspire generations. India has lost a giant today. #RIPRatanTata#RatanTatapic.twitter.com/c6qaZ75ykh — Rana Daggubati (@RanaDaggubati) October 9, 2024

