VIDEO: रणवीर शौरी ने कृतिका मलिक को किया KISS!, घूरने लगे अरमान, फिनाले का वीडियो आया सामने

Highlights Video Ranvir Kiss Kritika Malik: रणवीर शौरी ने कृतिका मलिक को किया किस Ranvir Shorey Kisses Kritika Malik: रणवीर शौरी को घूरते नजर आये अरमान मालिक Ranvir Shorey Kiss VIDEO: बिग बॉस ओटीटी 3 का वीडियो हुआ वायरल

Ranvir Shorey Kisses Kritika Malik:बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस विडियो में रणवीर शौरी अरमान मलिक की पत्नी कृतिका को किस करते नजर आ रहे हैं, दरअसल जब कृतिका को बिग बॉस से बाहर हो रही होती हैं तो वो रणवीर समेत सभी घरवालों को अलविदा कहती हैं तब रणवीर कृतिका को गले लगाते हैं और गाल पर किस करते हैं।

वीडियो में अरमान का रिएक्शन देख लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं कोई कह रहा है 'अब इन्हें भी थप्पड़ मार के दिखाओ', हाल ही में सना मकबूल 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विनर बनीं है, कृतिका मलिक शो के टॉप-5 कंटेस्टेंट्स में से थीं और फिनाले में बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट थीं, कृतिका को किस करने पर अरमान मलिक का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आपको बता दें अरमान मलिक ने शो में विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था जिसके बाद काफी विवाद हुआ था, बिग बॉस ओटीटी 3 के काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस उनपर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

No doubt, Followed it first time and that's for @RanvirShorey 🙏👍#RanvirShoreypic.twitter.com/l9yQUa1Fkz