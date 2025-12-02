Highlights रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी से मांगी माफी, कांतारा में जीभ बाहर निकालने वाली क्लिप...

Ranveer Singh apologizes to Rishab Shetty: अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1' के एक दृश्य की नकल करने के लिए अभिनेता ऋषभ शेट्टी से माफी मांगी है। सिंह ने कहा है कि उनका इरादा "किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं" था। यह घटना 28 नवंबर को गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के समापन समारोह के दौरान हुई थी, जहां दोनों अभिनेता मौजूद थे। सिंह द्वारा 'कांतारा' के एक दृश्य की नकल करते हुए जीभ बाहर निकालने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके इस व्यवहार के लिए कई उपयोगकर्ताओं ने उन्हें ट्रोल किया था।

अभिनेता ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान साझा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा देश की हर संस्कृति और परंपरा का सम्मान किया है। सिंह ने फिल्म में ऋषभ शेट्टी के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की। उन्होंने लिखा, "मेरा इरादा सिर्फ ऋषभ के अविश्वसनीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करना था। एक अभिनेता के रूप में मैं जानता हूं कि उस विशेष दृश्य को उस तरह से कर पाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, जिसके लिए मैं उनकी अत्यधिक प्रशंसा करता हूं।" रणवीर ने कहा, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं माफी मांगता हूं।" शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म, 2022 की फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल (पिछली कहानी) थी। सिंह आगामी फिल्म 'धुरंधर' में नजर आएंगे, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Ranveer Singh apologizes to Rishab Shetty for the clip of him sticking his tongue out in Kantara

