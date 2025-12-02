रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी से मांगी माफी, कांतारा में जीभ बाहर निकालने वाली क्लिप...
By संदीप दाहिमा | Updated: December 2, 2025 15:38 IST2025-12-02T15:35:43+5:302025-12-02T15:38:30+5:30
Ranveer Singh apologizes to Rishab Shetty: अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1' के एक दृश्य की नकल करने के लिए अभिनेता ऋषभ शेट्टी से माफी मांगी है।
Ranveer Singh apologizes to Rishab Shetty: अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1' के एक दृश्य की नकल करने के लिए अभिनेता ऋषभ शेट्टी से माफी मांगी है। सिंह ने कहा है कि उनका इरादा "किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं" था। यह घटना 28 नवंबर को गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के समापन समारोह के दौरान हुई थी, जहां दोनों अभिनेता मौजूद थे। सिंह द्वारा 'कांतारा' के एक दृश्य की नकल करते हुए जीभ बाहर निकालने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके इस व्यवहार के लिए कई उपयोगकर्ताओं ने उन्हें ट्रोल किया था।
गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रणवीर सिंह होस्ट की भूमिका निभा रहे थे. तभी उन्होंने कांतारा में दिखाई गईं देवी को महिला भूत कह दिया, जिससे बवाल हो गया. रणवीर पर अब धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है. कहा जा रहा है कि ऋषभ शेट्टी ने रणवीर को ऐसा करने से… pic.twitter.com/i8skunXbX4— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) November 30, 2025
अभिनेता ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान साझा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा देश की हर संस्कृति और परंपरा का सम्मान किया है। सिंह ने फिल्म में ऋषभ शेट्टी के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की। उन्होंने लिखा, "मेरा इरादा सिर्फ ऋषभ के अविश्वसनीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करना था। एक अभिनेता के रूप में मैं जानता हूं कि उस विशेष दृश्य को उस तरह से कर पाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, जिसके लिए मैं उनकी अत्यधिक प्रशंसा करता हूं।" रणवीर ने कहा, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं माफी मांगता हूं।" शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म, 2022 की फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल (पिछली कहानी) थी। सिंह आगामी फिल्म 'धुरंधर' में नजर आएंगे, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।