Randeep Hooda-Lin Laishram: रणदीप हुड्डा बनेंगे पिता, पत्नी लिन लैशराम संग शेयर की फोटो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 29, 2025 16:27 IST2025-11-29T16:27:07+5:302025-11-29T16:27:37+5:30
अभिनेता रणदीप हुड्डा ने शनिवार को बताया कि वह और उनकी पत्नी (अभिनेत्री व उद्यमी लिन लैशराम) माता-पिता बनने वाले हैं।
Randeep Hooda-Lin Laishram Pregnancy Announcement: अभिनेता रणदीप हुड्डा ने शनिवार को बताया कि वह और उनकी पत्नी (अभिनेत्री व उद्यमी लिन लैशराम) माता-पिता बनने वाले हैं। इस जोड़े ने अपने-अपने 'इंस्टाग्राम' हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें दोनों की आग के सामने बैठे हुए एक तस्वीर है। कैप्शन में लिखा है, "दो साल का प्यार, रोमांच और अब... एक छोटा सा नटखट बच्चा हमारे जीवन में आने वाला है।" हुड्डा को "साहेब बीवी और गैंगस्टर", "रंग रसिया", "हाईवे" और "सरबजीत" जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। दोनों ने 2023 में इंफाल के चुमथांग सनापुंग में शादी की थी।