एसएस राजामौली को राम गोपाल वर्मा ने दी सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत, कहा- फिल्म निर्माताओं का समूह बना रहा आपकी हत्या की योजना

मुंबई: फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर वर्मा सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर एसएस राजामौली पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोमवार देर रात ट्वीट करते हुए राजामौली से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि फिल्म निर्माताओं का एक समूह उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी जोड़ा कि वह 4 ड्रिंक पी चुके हैं। उन्होंने ट्वीट्स की एक श्रृंखला भी पोस्ट की और कहा कि उन्होंने भारत के के आसिफ, रमेश सिप्पी, करण जौहर और भंसाली की पसंद को पार कर लिया है। राम गोपाल वर्मा हाल ही में आशु रेड्डी के पैर चूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में थे। वीडियो की बहुत आलोचना हुई थी।

Hey @ssrajamouli U basically SURPASSED every film maker from #KaAsif who made #MughaleAzam till #RameshSippy who made #Sholay and also the likes of Aditya Chopras, Karan Johars and the bhansalis of India and I want to suck ur little toe for that https://t.co/KCgN0u2eJa — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2023

वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "एसएस राजामौली आपने मूल रूप से मुगले आजम बनाने वाले के आसिफ से लेकर शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी तक और आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और भारत के भंसाली जैसे सभी फिल्म निर्माताओं को पीछे छोड़ दिया है और मैं इसके लिए आपके पैर चूमना चाहता हूं।" वहीं, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राजामौली से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि फिल्म निर्माताओं का एक समूह उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है।

And sir @ssrajamouli , please increase ur security because there is a bunch of film makers in india who out of pure jealousy formed an assassination squad to kill you , of which I am also a part ..Am just spilling out the secret because I am 4 drinks down — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2023

उन्होंने आगे लिखा, "सर कृपया अपनी सुरक्षा बढ़ाएं क्योंकि भारत में फिल्म निर्माताओं का एक समूह है, जिन्होंने शुद्ध ईर्ष्या से आपको मारने के लिए एक हत्याकांड दस्ते का गठन किया, जिसमें से मैं भी एक हिस्सा हूं...मैं सिर्फ रहस्य खोल रहा हूं क्योंकि मैं 4 ड्रिंक पी चुका हूं।"

From Dada Sahab Phalke onwards till now , no one in the history of Indian cinema including @ssrajamouli could have imagined that an Indian director someday will go through this moment https://t.co/85gosw66qJ — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2023

राम गोपाल वर्मा ने जेम्स कैमरून के साथ बातचीत करते हुए एसएस राजामौली का एक वीडियो भी साझा किया और कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक भारतीय निर्देशक को महानायक से मिलने का मौका मिलेगा। राम गोपाल वर्मा को कभी फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड में बदलाव के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था लेकिन पिछले कुछ सालों से वह तमाम वजहों से खबरों में बने हुए हैं।

