राजकुमार राव के घर गूंजी किलकारी, पत्नी पत्रलेखा ने दिया बेटी को जन्म

By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 09:06 IST2025-11-15T09:03:33+5:302025-11-15T09:06:06+5:30

Rajkummar Rao Daughter: वरुण धवन, नेहा धूपिया, अली फज़ल और अन्य लोगों ने भी राजकुमार राव और पत्रलेखा को माता-पिता बनने पर बधाई दी।

Rajkummar Rao wife Patralekhaa gave birth to baby girl see photo | राजकुमार राव के घर गूंजी किलकारी, पत्नी पत्रलेखा ने दिया बेटी को जन्म

राजकुमार राव के घर गूंजी किलकारी, पत्नी पत्रलेखा ने दिया बेटी को जन्म

Rajkummar Rao Daughter: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 15 नवंबर को अपनी चौथी शादी की सालगिरह पर एक नन्ही परी का स्वागत किया। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की घोषणा की और उसे इस खास मौके पर ईश्वर का दिया "सबसे बड़ा आशीर्वाद" बताया।

अपनी नन्ही परी की खबर साझा करते हुए, राजकुमार ने लिखा, "हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है।" इससे पहले, हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, पत्रलेखा ने कहा था, "हम सोच रहे हैं कि जब बच्ची आ जाए, तो हमें न्यूज़ीलैंड के दक्षिणी हिस्से की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि हमने वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाया था। अब यह हमारी बकेट लिस्ट में है। शायद हम बच्ची के साथ बंजी जंपिंग या कुछ और मज़ेदार कर सकें।"

इसी इंटरव्यू में, 35 वर्षीय पत्रलेखा ने बताया कि वह अपनी हालिया न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान गर्भवती थीं। उन्होंने तब कहा था कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि राव एक पिता के रूप में कितने खुश होंगे।

इस जोड़े ने 9 जुलाई को एक पेस्टल थीम वाले इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। इसमें एक मुलायम फूलों की माला और एक पालना था, जिस पर "बेबी ऑन द वे" लिखा था और नीचे उनके नाम, पत्रलेखा और राजकुमार, लिखे थे। राजकुमार ने इसे बस "खुश" लिखा था।


दोनों नवंबर 2021 से शादीशुदा हैं। उनकी मुलाकात उनकी फिल्म 'सिटीलाइट्स' (2014) के सेट पर हुई थी और दोनों में प्यार हो गया।

अक्टूबर 2021 में, राजकुमार ने एक निजी समारोह में पत्रलेखा को प्रपोज़ किया और एक महीने बाद 15 नवंबर को चंडीगढ़ में दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी एक शांत और खूबसूरत समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। पत्रलेखा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके घूँघट पर बंगाली कविता की कढ़ाई की गई थी, जबकि राजकुमार हाथीदांत के कपड़े में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। 

Web Title: Rajkummar Rao wife Patralekhaa gave birth to baby girl see photo

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Rajkummar RaoBollywood Herobollywood newsbollywood actressnew born babyराजकुमार रावबॉलीवुड हीरोहिन्दी सिनेमा समाचारबॉलीवुड अभिनेत्रीनवजात शिशु