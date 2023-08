रजनीकांत की 'जेलर' का दुनिया में जलवा, दुबई में परिवार संग फिल्म देखने पहुंचे फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो

Highlights 'जेलर' देखने पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुबई में परिवार संग फिल्म सिनेमाघर पहुंचे फुटबॉलर सोशल मीडिया पर तस्वीरे वायरल हो रही है

भारतीय दिग्गज अभिनेता रजनीकांत न सिर्फ साउथ के सुपरस्टार हैं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उका जलवा रहा है। हाल ही में एक्टर की फिल्म जेलर रिलीज हुई है।

दुनियाभर के सिनेमाघरों में जेलर को रिलीज किया गया है। जेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और फैन्स रजनीकांत की एक्टिंग के दीवाने हो गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी थलाइवर के फैन है।

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रोनाल्डो ने परिवार के साथ दुबई के एक सिनेमाघर में जेलर देखी। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की। मल्टीप्लेक्स के बाहर तस्वीर खिंचवाते सीआर7 और उनके परिवार की तस्वीर वायरल हो रही है।

गौरतलब है कि रजनीकांत की फिल्म जेलर भारत समेत दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रोनाल्डो की तस्वीरे वायरल होने से पहले सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं एम के स्टालिन और पिनाराई विजयन की तस्वीरे भी वायरल हुई थी जिसमें वह फिल्म का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे।

❗



Cristiano Ronaldo went to watch the Indian movie Jailer with his family at the cinema.https://t.co/Faf9QV6p7T