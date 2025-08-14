रजनीकांत की फिल्म कुली रिलीज, फैंस ने थिएटर के बाहर नाचकर जश्न मनाया, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 14, 2025 17:26 IST2025-08-14T17:26:01+5:302025-08-14T17:26:28+5:30
अभिनेता रजनीकांत अभिनीत बहुप्रतीक्षित, सितारों से सजी फिल्म ‘कुली’ बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जहां उनके प्रशंसकों ने अपने प्रिय अदाकार की नई फिल्म का जोरदार स्वागत किया।
अभिनेता रजनीकांत अभिनीत बहुप्रतीक्षित, सितारों से सजी फिल्म ‘कुली’ बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जहां उनके प्रशंसकों ने अपने प्रिय अदाकार की नई फिल्म का जोरदार स्वागत किया। अभिनेता और प्रशंसक फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़े और उन्होंने अपने-अपने सोशल मीडिया ‘पेज’ पर भी अपनी खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने के अवसर पर यह फिल्म रिलीज हुई है।
रजनीकांत की फिल्म कुली आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म रिलीज का फैंस ने थिएटर के बाहर नाचकर जश्न मनाया. देखें वीडियो...#Rajnikanth#coolie#tamil#bengaluru#rajnikanthcraze#fans#abpnewspic.twitter.com/lABFjqVAy2— ABP News (@ABPNews) August 14, 2025
‘सुपरस्टार’ के चाहने वाले प्रशंसकों की भीड़ सिनेमाघरों में सुबह-सुबह इकट्ठी हो गई ताकि वे लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन, पहले शो में देख सकें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म की विशेष ‘स्क्रीनिंग’ देखी। कनगराज ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा, ‘‘माननीय मुख्यमंत्री आपकी शुभकामनाओं और प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" अभिनेता धनुष और शिवकार्तिकेयन उन तमिल सितारों में शामिल थे जिन्होंने यहां रिलीज के दिन फिल्म देखी। राज्य भर में प्रशंसकों ने फिल्म की रिलीज के अवसर पर ढोल की थाप पर नृत्य किया और पटाखे फोड़े।
#CoolieThePowerHouse#CoolieFromAug14#simon#rajnikanth#coolieblockbusterpic.twitter.com/556E64Qp9f— SameerShaik (@Samirsheikhh) August 14, 2025
इस फिल्म में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान के साथ ही नागार्जुन और उपेन्द्र जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया है। बदले की कहानी पर आधारित इस फिल्म में सत्यराज और श्रुति हासन भी हैं। फिल्म में अनिरुद्ध आर ने संगीत दिया है और 'मोनिका' सहित इसके सभी गाने चार्टबस्टर बन गए हैं। कनगराज ने फिल्म को 'विशेष' बताया। उन्होंने कहा, ‘‘कुली मेरे सफर में हमेशा एक खास फिल्म रहेगी और इस फिल्म ने जिस तरह से आकार लिया और सभी ने इसे अपना दिल और प्यार दिया, उसका कारण आप हैं...‘थलाइवा’ रजनीकांत सर। इस अवसर के लिए और फिल्म में और उसके बाहर हमने जो बातचीत की, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा! ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा।" निर्माता सन पिक्चर्स ने फिल्म की रिलीज का जश्न मनाते प्रशंसकों का एक वीडियो साझा किया।
Completed my show ❤️🔥📈— hemanth rudru (@hemanthrudru1) August 14, 2025
My rating 4/5 ❤️🔥#CoolieReview#CoolieBlockbuster#Rajinikanth#cooliepic.twitter.com/ohZ9k2V4fN