रिव्यू: दिमाग में देर तक गूंजती है ‘रात अकेली है द बंसल मर्डर्स’
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 14:31 IST2025-12-19T12:48:15+5:302025-12-19T14:31:45+5:30
Raat Akeli Hai The Bansal Murders: उलझे हुए केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर जटिल यादव (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) को।
Raat Akeli Hai The Bansal Murders: नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स कोई शोर मचाने वाली थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह चुपचाप दर्शक के भीतर उतरने वाली क्राइम-ड्रामा है। फिल्म अपराध की तह तक जाने के साथ-साथ इंसानी सोच, रिश्तों और समाज की बंद गलियों को भी टटोलती है। कहानी की शुरुआत बंसल परिवार में हुई एक रहस्यमयी हत्या से होती है, जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों की जान चली जाती है। इस उलझे हुए केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर जटिल यादव (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) को।
पहली नज़र में मामला आसान लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी कई परतों में खुलती जाती है। एक रईस परिवार की हवेली, उसकी सोच और वर्षों से दबे राज धीरे-धीरे सामने आने लगते हैं। आगे की सच्चाई जानने के लिए फिल्म देखना ज़रूरी है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह बिना शोर किए भी गहरी छाप छोड़ सकते हैं।
उनका किरदार न तो आदर्श पुलिसवाला है और न ही किसी तरह का सुपरहीरो। वह एक ऐसा इंसान है, जो अपने काम के साथ-साथ अपनी निजी टूटन से भी जूझ रहा है। यही सादगी उनके अभिनय को बेहद प्रभावी बनाती है। राधिका आप्टे अपने सीमित लेकिन संतुलित किरदार में सधी हुई नज़र आती हैं। चित्रांगदा सिंह ने भी अपने रोल में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है।
सहायक कलाकारों में शामिल संजय कपूर, रजत कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, प्रियंका सेतिया, दीप्ति नवल और रेवती का सराहनीय अभिनय फिल्म को सपोर्ट करता है। निर्देशन के मोर्चे पर हनी त्रेहान पूरी तरह सफल रहे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियलिस्टिक अप्रोच है। स्क्रीनप्ले कसाव लिए हुए है और सिनेमेटोग्राफी कहानी के मूड को खूबसूरती से पकड़ती है।
बैकग्राउंड स्कोर बिना हावी हुए तनाव को बढ़ाने का काम करता है। कुल मिलाकर, रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स एक ऐसी क्राइम-ड्रामा है जो अंत में जवाब देने के बजाय सवाल छोड़ जाती है। यह फिल्म अपने फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा बेहतरीन है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह और उम्मीदें दोनों ही बढ़ जाती हैं।
अपनी मजबूत कहानी और शानदार अभिनय के दम पर यह फिल्म एक सक्सेसफुल मर्डर मिस्ट्री फ्रेंचाइज़ के रूप में उभरने का पूरा वादा करती है। इसके साथ ही यह RSVP और नेटफ्लिक्स की एक और सफल साझेदारी है, जो लस्ट स्टोरीज़ और मिसमैच्ड जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ के बाद प्रभावशाली और दर्शकों से जुड़ने वाला कंटेंट देने की उनकी मजबूत पहचान को और मजबूत करती है।हमारी ओर से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स। अगर आप गंभीर और सधी हुई थ्रिलर पसंद करते हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें।
Raat Akeli Hai: The Bansal Murders- फ़िल्म: रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स
निर्देशक: हनी त्रेहान
कलाकार: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, रेवती
अवधि: 2 घंटे 15 मिनट
रेटिंग: ⭐⭐⭐½ (3.5 स्टार्स)
डिजिटल प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 19 दिसंबर 2025