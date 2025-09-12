प्रभु देवा ने सोनी लिव पर 'सेथुराजन आईपीएस' के साथ ओटीटी डेब्यू किया
Prabhu Deva: यह सीरीज पुलिस ड्रामा की परंपराओं से बिल्कुल अलग है तथा सत्ता और राजनीति पर सामाजिक टिप्पणी के साथ सस्पेंस पेश करती है।
Prabhu Deva: अभिनेता-कोरियोग्राफर-निर्देशक प्रभुदेवा सोनी लिव की तमिल सीरीज 'सेथुराजन आईपीएस' से ओटीटी पर पदार्पण कर रहे हैं। यह शो 'रथसाची' और 'वेस्टमिंस्टर एब्बे ऑफ द ईस्ट' जैसी फिल्मों के निर्देशक रफीक इस्माइल की राजनीति और अपराध थ्रिलर कहानी पर आधारित है। इस सीरीज में प्रभुदेवा एक पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगे, जो ग्रामीण तमिलनाडु में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हत्या के मामले की जांच करता है।
प्रभुदेवा 'काधलन', 'लव बर्ड्स', 'मिनसारा कनवु' और 'कथला कथला' फिल्मों में अपने डांस और कुछ किरदारों के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में 'सेथुराजन आईपीएस' सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य, पहचान और राजनीति में फंसा हुआ एक व्यक्ति है। फिल्म की कहानी सत्ता, पहचान और न्याय की एक जटिल लड़ाई में उलझी हुई है।
अभिनेता (52) ने एक बयान में कहा, "सोनी लिव हमेशा से दमदार और सच कहने वाली कहानियां दिखाता है, और ये सीरीज भी ऐसी ही है। इस भूमिका ने मुझे ऐसी चुनौती दी है जो पहले कभी नहीं मिली। मेरा मानना है कि यह कहानी न सिर्फ सामयिक है, बल्कि जरूरी भी है।" यह सीरीज पुलिस ड्रामा की परंपराओं से बिल्कुल अलग है तथा सत्ता और राजनीति पर सामाजिक टिप्पणी के साथ सस्पेंस पेश करती है। 'सेथुराजन आईपीएस' जल्द ही सोनी लिव पर उपलब्ध होगी।