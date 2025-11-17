Highlights Prabhas Movie Fauzi: प्रभास की 'फौजी' 2 पार्ट में होगी रिलीज, फिल्म मेकर्स ने शेयर किया अपडेट

Prabhas Movie Fauzi: 'मैथ्री मूवी मेकर्स' ने घोषणा की है कि प्रभास अभिनीत उनकी फिल्म 'फौजी' दो भागों में बनाई जाएगी, जिसमें दूसरी फिल्म 'प्रीक्वल' होगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का काल्पनिक पुन: चित्रण है। 'प्रीक्वल' का अर्थ है किसी मौजूदा फिल्म की कहानी से पहले घटित घटनाक्रम को दर्शाने वाली नयी फिल्म। फिल्म निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा कि फिल्म का दूसरा भाग 'एक और आयाम' को खोजेगा और इसमें 'भारत के उपनिवेशकालीन इतिहास से जुड़ी कई बातें' शामिल होंगी।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘इस फिल्म में हम प्रभास की एक दुनिया दिखा रहे हैं, और दूसरा भाग बिल्कुल अलग आयाम को तलाशेगा। हमारे औपनिवेशिक अतीत में बहुत-सी बातें हैं, ऐसी कहानियां जो दुखद रूप से समाप्त हुईं लेकिन किसी और वास्तविकता में वे परियों की कहानी जैसी हो सकती थीं। मैंने इसमें अपने कुछ निजी, वास्तविक जीवन के अनुभव भी पिरोए हैं, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया।’’ ‘‘फौजी’’ एस.एस. राजामौलि की ‘‘बाहुबली’’ शृंखला की फिल्मों के बाद प्रभास की ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्मों की दुनिया में वापसी भी है।

Web Title: Prabhas Movie Fauzi Actor Prabhas Film Fauji will be released in 2 parts