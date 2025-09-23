VHP की आपत्ति के बाद पूनम पांडे को पुरानी दिल्ली की लव कुश रामलीला से हटाया गया, निभाती मंदोदरी की भूमिका

नई दिल्ली: अभिनेत्री पूनम पांडेदिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएंगी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित राजनीतिक और धार्मिक समूहों द्वारा आपत्ति जताए जाने के कुछ दिनों बाद यह फैसला लिया गया है। 

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों द्वारा उद्धृत बयान के अनुसार, रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने कहा, "पूनम पांडे ने समिति के निमंत्रण पर शुरुआत में मंदोदरी की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, उनके नाम की घोषणा के बाद, कई संस्थाओं और समूहों ने आपत्तियाँ उठाईं, जो समिति के अनुसार, रामलीला के मूल उद्देश्य - भगवान श्री राम के संदेश को समाज तक पहुँचाने - में बाधा डाल सकती हैं।"

आयोजकों का पिछली टिप्पणियों से पलटा

एक पूर्व बयान में, अर्जुन कुमार ने कहा था, "पूनम ने हमसे संपर्क किया और रामलीला में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है, और हमें लगा कि यह उनके लिए उपयुक्त होगा।" 

आलोचनाओं के बावजूद, समिति ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, "एक कलाकार तो कलाकार ही होता है, और हम उसकी जगह किसी और को नहीं लेंगे।" हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करने के सभी के अधिकार का सम्मान करते हैं।

पूनम पांडे की भागीदारी

लव कुश रामलीला समिति, जो प्रमुख भूमिकाओं में फिल्मी हस्तियों को चुनने के लिए जानी जाती है, कुछ समय से पांडे के साथ बातचीत कर रही थी। पांडे ने ही समिति से संपर्क किया और मंदोदरी की भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की। अभिनेत्री आर्य बब्बर के साथ मंच साझा करने वाली थीं, जिन्होंने रावण की भूमिका दोहराई।

पूनम पांडे की भूमिका के लिए योजनाएँ

पांडे ने मंदोदरी की भूमिका निभाने को लेकर उत्साह व्यक्त किया था। एक इंस्टाग्राम वीडियो में, उन्होंने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा, "मैं रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाकर बेहद खुश हूँ। यह रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है।" 

उन्होंने यह भी बताया कि इस किरदार के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए वह नवरात्रि के दौरान व्रत रखेंगी। उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने मन और तन को शुद्ध करने के लिए नवरात्रि के दौरान व्रत रखूँगी ताकि मैं इस खूबसूरत किरदार के साथ न्याय कर सकूँ। जय श्री राम!"

रावण के रूप में आर्य बब्बर की वापसी

पांडे का जाना भले ही विवादास्पद रहा हो, लेकिन आर्य बब्बर द्वारा रावण का किरदार निभाना योजना के अनुसार जारी है। बब्बर, जिन्होंने 2015 के टीवी धारावाहिक संकट मोचन महाबली हनुमान में रावण का किरदार निभाया था, ने इस किरदार के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त किया और रावण को "अब तक का सबसे रंगीन किरदार" और हर मानवीय भावना का चित्रण बताया।

