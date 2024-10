प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर लिया रजनीकांत का हालचाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की

Rajinikanth in Hospital: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता से फोन पर बात कर अभिनेता के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के. अन्नामलाई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लता रजनीकांत से आज फोन पर बात कर रजनीकांत के स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को सर्जरी के बाद थिरु रजनीकांत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।’’ हृदय की मुख्य रक्त वाहिका में समस्या के कारण अभिनेता (73) वर्तमान में चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। रजनीकांत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है।

