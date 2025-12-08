बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों के बाद पवन सिंह ने मुंबई पुलिस में दो शिकायतें दर्ज कराईं, 'बिग बॉस 19' फिनाले में सलमान खान से मिलने के बाद मिली थी धमकी

मुंबई: भोजपुरी सुपरस्टार और पॉलिटिशियन पवन सिंह को अनजान लोगों से धमकियां मिलीं, जिन्होंने बिहार से मुंबई तक ट्रेस किए गए कई फ़ोन नंबरों से पैसे मांगे और वॉर्निंग दी। ये धमकियां किसी ऐसे व्यक्ति ने दीं जो खुद को बिश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा था, जिसमें सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की वॉर्निंग और पैसे की और मांगें शामिल थीं।

बिश्नोई गैंग से धमकियों के बाद पवन सिंह ने दो कंप्लेंट दर्ज कराईं

ताज़ा खबर यह है कि पवन ने बिश्नोई गैंग से धमकियों के बाद मुंबई पुलिस में दो कंप्लेंट दर्ज कराई हैं। IANS के मुताबिक, दोनों कंप्लेंट जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दी गई हैं। अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि धमकियों के सोर्स का पता लगाने और पवन की सुरक्षा पक्की करने के लिए जांच चल रही है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पवन को कथित तौर पर एक फ़ोन कॉल आया जिसमें उन्हें सलमान के साथ स्टेज शेयर न करने की चेतावनी दी गई थी, और कॉल करने वाले ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी तय परफ़ॉर्मेंस की तो उन्हें 'गंभीर नतीजे' भुगतने होंगे।

पवन सिंह क्राइम ब्रांच ऑफिस जाएंगे

पवन के साथ-साथ, उनसे जुड़े और उनके काम को मैनेज करने वाले लोगों को भी उनके फोन पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं। खबर है कि सिंह और उनकी टीम जल्द ही क्राइम ब्रांच ऑफिस जाकर जांच करने वालों की मदद करेंगे और धमकियों के बाद और जानकारी देंगे।

