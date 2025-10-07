चुनावी मैदान में पवन सिंह, अक्षरा सिंह, शिल्पी राज, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, नीतू चंद्रा और नेहा शर्मा?, टिकट रेस में भोजपुरी-बॉलीवुड एक्टर
By एस पी सिन्हा | Updated: October 7, 2025 16:20 IST2025-10-07T16:18:46+5:302025-10-07T16:20:56+5:30
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान होते ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार बैठे योद्धाओं ने टिकट के लिए अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है। टिकटों को लेकर पार्टी कार्यालयों के साथ-साथ बड़े-बड़े नेताओं के घरों के अंदर-बाहर भारी भीड़ जुट रही है। हाजिरी लगाने वालों में केवल नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि, मुखिया, सरपंच से लेकर यू-ट्यूबर, भोजपुरी अभिनेता-अभिनेत्री और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी टिकट के रेस में आ गए हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शिल्पी राज, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव के साथ-साथ अब नीतू चंद्रा और नेहा शर्मा जैसी हीरोइन की भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को अक्षरा सिंह अब भाजपा में शामिल होकर बिहार की राजनीति को भोजपुरी का झटका देने की कोशिश में है।
आज बिहार के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाक़ात 🙏🏼 और आशीर्वाद प्राप्त हुआ pic.twitter.com/fIvzl5ZfP0— AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) October 6, 2025
अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ नजर आ रहीं हैं। उन्होंने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि ‘आज बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब आशीर्वाद के रूप में क्या उन्हें भाजपा में एंट्री मिलती है, यह तो देखने वाली बात होगी।
लेकिन उनकी पोस्ट की गई तस्वीर को देखकर बिहार की राजनीति में चर्चा तो शुरू हो ही गई है। इसके पहले अभी पिछले दिनों पवन सिंह ने भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। चर्चा है कि भाजपा उन्हें डेहरी-ऑन-सोन के किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। पवन सिंह ने पिछला लोकसभा चुनाव काराकाट से निर्दलीय लड़ा था, लेकिन हार गए थे।
इस बार भाजपा या तो उन्हें स्टार प्रचारक बनाएगी या फिर काराकाट से मैदान में उतार सकती है। ऐसे में अक्षरा सिंह और पवन सिंह का पुराना विवाद एक बार फिर बिहार में गर्मा सकता है। अगर अक्षरा सिंह चुनाव लड़ती हैं तो यह भाजपा में एक और स्टारडम की एंट्री की कहानी बन सकती है। उधर, खेसारी लाल यादव ने भी ऐलान किया है कि उनकी पत्नी राजद के टिकट पर सारण जिले में चुनाव लडेंगी।
इसबीच बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा हैं। अगर नीतू चंद्रा इस बार चुनाव लड़ती हैं तो वह कांग्रेस या जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि, नीतू कहती हैं कि मेरी पहचान मेरी कला है, और मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूं।
वहीं, भागलपुर के दिग्गज कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा को लेकर एक बार फिर से बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। पिछली बार कांग्रेस भागलपुर से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन नेहा ने मना कर दिया था। हालांकि, अपने पिता के प्रचार में वह भागलपुर में काफी सक्रिय रहती हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गायक-गायिका और हीरो-हीरोइन भी अब सियासी कदम बढाने की तैयारी में हैं।