'पठान' ने रिलीज के दिन ही सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन केजीएफ- 2, आरआरआर, और बाहुबली-2 से रह गई पीछे

Highlights पहले दिन भारत में 'पठान' ने 54 करोड़ की कमाई की वैश्विक स्तर पर पहले ही दिन 100 करोड़ की कमाई कर डाली केजीएफ- 2, आरआरआर, और बाहुबली-2 से रह गई पीछे

नई दिल्ली: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी को अपनी रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। पठान ने पहले दिन वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ की कमाई कर डाली है। 'पठान' के बंपर कारोबार की जानकारी ट्रेड विश्लेषक रमेश बाला ने ट्वीट कर दी है। हालांकि भले ही 'पठान' सिनेमाघरों में धूम मचा रही हो लेकिन एक मामले में वह पिछड़ गई है।

#Pathaan takes a whopping ₹ 100 Crs+ gross opening at the WW Box office..



No.1 debut in UAE 🇦🇪 and Singapore 🇸🇬 @iamsrk rules the 🌎