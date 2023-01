Pathaan Trailer Released: 25 जनवरी को सिनेमाघरों में, 2018 के बाद पर्दे पर दिखेंगे किंग खान, विजय-राम चरण ने तमिल -तेलुगु भाषा में ‘पठान’ का ट्रेलर जारी किया

Highlights पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत डिंपल कपाड़िया के वॉयसओवर से होती है। शाहरुख खान आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ‘जीरो’ में मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

Pathaan Trailer Released: लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम-स्टारर पठान ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया। पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत डिंपल कपाड़िया के वॉयसओवर से होती है।

सुपरस्टार शाहरुख खान आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ‘जीरो’ में मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। फिल्म में डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी नजर आएंगे। यह 2023 की पहली बड़ी रिलीज होगी जो 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

Right vs Wrong, Good vs Evil - they are two sides of the same coin. Experience the epic clash of two brutal forces in #PathaanTrailer now!



Hindi - https://t.co/sNPeRLR5p5

Telugu- https://t.co/istxh0xDhL

Tamil - https://t.co/rb9KKDB0Iwpic.twitter.com/1JjJ65RtRS — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023

फिल्म का दो मिनट 34 सेकंड का ट्रेलर मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। ट्रेलर में डिंपल कपाड़िया के चरित्र को ‘‘ अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ’’ कहते सुना जा सकता है। शाहरुख खान फिल्म में एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगे।

Mehemaan nawaazi ke liye #Pathaan aa raha hai, aur pataakhen bhi saath laa raha hai! 💣💥 #PathaanTrailer out now!

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu on 25th January 2023.@deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrfpic.twitter.com/npbZ0WFQjx — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023

ट्रेलर में उन्हें ‘‘पार्टी पठान के घर रखोगे, तो मेहमान नवाज़ी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा’’ कहते सुना जा सकता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता विजय और राम चरण ने तमिल और तेलुगु भाषा में ‘पठान’ का ट्रेलर जारी किया। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषा में रिलीज होगी।

Unga Pathaan ungala paaka ready! Pathaan Tamil Trailer ungalukkaga



Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrfpic.twitter.com/xv5BRcFj7w — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023

फिल्म में अभिनेता सलमान खान भी अतिथि भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी खबरें हैं कि ‘यशराज फिल्म्स’ अपनी कुछ जासूसी फिल्मों को जोड़कर ‘स्पाई वर्ल्ड’ बनाना चाहता है। इसमें सलमान की ‘टाइगर 3’ भी शामिल है, जिसके इस साल के अंत में रिलीज होनी की संभावना है। इसमें शाहरुख अपने पठान के किरदार में एक अतिथि भूमिका में नजर आएंगे।

