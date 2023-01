Pathaan Box Office Collection: 'पठान' ने कमाई के मामले में रचा नया इतिहास, चौथे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी

Highlights रिलीजिंग के पहले दिन पठान ने 55 करोड़ रुपये की कमाई की थी फिल्म ने कुल चार दिनों में 212. 50 करोड़ रुपये की कमाई की है शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ने चौथे दिन की 51.50 करोड़ रुपये की कमाई

Pathaan Box Office Collection: शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने 50 करोड़ के आकड़े को भी पार कर लिया है। फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन 51.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म बुधवार 25 जनवरी को रिलीज हुई थी।

रिलीजिंग के पहले दिन पठान ने 55 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 68 करोड़ रहा। हालांकि शुक्रवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा कुछ कम हुआ। यह केवल 38 करोड़ रहा, लेकिन शनिवार को फिल्म ने फिर से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए। फिल्म ने कुल चार दिनों में 212. 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म का यह बिजनेस भारत का है।

#Pathaan is REWRITING HISTORY…

⭐️ Hits HALF-CENTURY [₹ 50 cr+], third time in four days. NEW RECORD.

⭐️ Will cross *lifetime biz* of #SRK’s highest grosser #ChennaiExpress today [Day 5].

Wed 55 cr, Thu 68 cr, Fri 38 cr, Sat 51.50 cr. Total: ₹ 212.50 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/GbNnlvyuM8