राघव चड्ढा के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंची परिणीति चोपड़ा, मांथे पर चंदन-गले में माला पहने सामने आई तस्वीरें

उज्जैन: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा व अभिनेत्री परिणीती चोपड़ा शनिवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना की। मंदिर के पुजारी यश गुरु ने मंत्र उच्चारण के साथ पूजन पाठ करवाया।

दरअसल, सावन माह चल रहा है। गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है इसलिए दोनों ने गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका यही से बाबा महाकाल की पूजन आरती की। पुजारी यश गुरु ने बताया कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने शांति पाठ और रूद्र पाठ करवाया है।

मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान परिणीति गुलाबी साड़ी में थीं, वहीं राघव पीली धोती और कंधे पर लाल दुपट्टा डाले हुए थे। कपल की ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई है जब अभी इनकी शादी को लेकर खबरों का बाजार खूब गर्म है।

गौरतलब है कि जल्द कपल राजस्थान में शादी करने वाला है और उससे पहले वह महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं।

