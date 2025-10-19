परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने माता-पिता, परिणीति ने बेबी बॉय को दिया जन्म

October 19, 2025

परिणीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बेटे को जन्म देने की जानकारी दी। दंपति ने ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट कर बताया, “आखिरकार वह आ गया! हमारा बेटा। इससे पहले की जिंदगी याद नहीं।” 

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने माता-पिता, परिणीति ने बेबी बॉय को दिया जन्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने रविवार को उनके माता-पिता बनने की जानकारी साझा की। परिणीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बेटे को जन्म देने की जानकारी दी। दंपति ने ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट कर बताया, “आखिरकार वह आ गया! हमारा बेटा। इससे पहले की जिंदगी याद नहीं।” 

पोस्ट के मुताबिक, “बाहों के साथ-साथ दिल भी भरा हुआ है। पहले हम एक-दूसरे के साथ थे, अब हमारे पास सब कुछ है। आभार परिणीति और राघव।” 


परिणीति और राघव की सगाई 13 मई, 2023 को नयी दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई थी और 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर स्थित ‘द लीला पैलेस’ में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से उन्होंने विवाह किया।

