Hera Pheri-3: फिल्म हेरा फेरी 3 में परेश रावल की वापसी, बाबू भैया संग राजू और श्याम...

Hera Pheri 3: चर्चित कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर जारी विवाद अब खत्म हो गया है और खुद दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने फिल्म में अपनी वापसी की पुष्टि करते हुए यह जानकारी दी। इससे पहले मई में परेश रावल ने फिल्म से अलग होने का ऐलान किया था। अब रावल फिर से प्रियदर्शन के निर्देशन में फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ काम करते नजर आएंगे। रावल के फिल्म से अलग होने की घोषणा के बाद अक्षय ने मुकदमा दायर किया, जो अपनी कंपनी 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के माध्यम से इस फिल्म के निर्माता भी हैं। रावल अब पुनः फिल्म से जुड़ गए हैं। हाल में एक पॉडकास्ट में परेश रावल ने बताया कि अब वह फिर से फिल्म का हिस्सा हैं।

#HeraPheri3 is back on track Wow!! @SirPareshRawal sir make sure that this movie will become as iconic as first 2 parts. I hope #AkshayKumar#SunielShetty & other cast members get into their respective character again. We don't want Levis location we need great grounded story.🔥 pic.twitter.com/s9D3qIEWku