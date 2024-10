VIDEO: दिलजीत दोसांझ सर, एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे, पाकिस्तानी अदाकारा हनिया...

Diljit Dosanjh Sir, Ek He Dil Hai Kitni Dafa Jeeto Ge: लोकप्रिय पाकिस्तानी अदाकारा हनिया आमिर ने कहा कि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने लंदन में हुए अपने संगीत कार्यक्रम में उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया, वह वाकई यादगार था। पिछले सप्ताह दिलजीत दोसांझ के लंदन में हुए 'कॉन्सर्ट' में शामिल हुईं हनिया ने ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा ‘‘दिलजीत दोसांझ सर एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे।’’ दिलजीत द्वारा हानिया को ओ2 एरिना के मंच पर आमंत्रित करने और उनके लिए अपना लोकप्रिय गीत "लवर्स" गाने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया।

Pindi boi x Panjab da Puttar crossover 💥 When Diljit Dosanjh invited Hania Aamir on stage during his concert in London pic.twitter.com/ZCd4ZHqkVi

सोमवार रात को हानिया ने शो की कई तस्वीरें सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर साझा कीं और दिलजीत के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा। अपने दोस्तों के साथ संगीत समारोह में शामिल हुईं अभिनेत्री ने दिलजीत और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। हानिया ने लिखा, "दिलजीत दोसांझ सर एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे। प्यार और सिर्फ प्यार। "

Best superstar duo ever .

The more success and Glory have to come on your way stay humble and keep smile😊❤️@realhaniahehe ❤️ @diljitdosanjhpic.twitter.com/c9OdRbsj76