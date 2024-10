OTT Releases This Week: ओटीटी पर एक ही दिन रिलीज होगी ये धांसू फिल्में, वीकेंड पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

OTT Releases This Week: फिल्मों और वेबसीरीज के शौकीन लोगों को हर वीक यही इंतजार रहता है कि इस बार कौन सी नई फिल्म रिलीज हुई है। एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धांसू सीरीज रिलीज होने वाली है जो देखने लायक है।

रोमांटिक-कॉमेडी से लेकर साइबर-थ्रिलर तक, इस हफ्ते की OTT रिलीज में विविधतापूर्ण दर्शकों के लिए बहुत कुछ है। अनुपम खेर की द सिग्नेचर, विजय की GOAT - द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से लेकर अनन्या पांडे की CTRL तक, इस हफ्ते क्या रिलीज होगा जाने यहां..

1- द गोट

द गोट उर्फ ​​द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक तमिल एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें विजय ने दोहरे किरदार निभाए हैं। इसे विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले की अंतिम फिल्म माना जाता है। यह फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी पर आधारित है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है, जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थीं। फिल्म में प्रशांत, प्रभु देवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, पार्वती नायर, वैभव, योगी बाबू और युगेंद्रन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। द गोट 3 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई।

GOAT's now streaming on Netflix. Caught the movie yet? #TheGreatestOfAllTime #TheGOAT pic.twitter.com/SIcigOIewj

2- द सिग्नेचर

द सिग्नेचर एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है, जिसका जीवन तब दुखद मोड़ लेता है जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जैसे-जैसे उसकी हालत बिगड़ती जाती है, उसे बचाने के प्रयासों में आदमी को कई वित्तीय और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी बढ़ती निराशा के बावजूद, उसे एक पुराने कॉलेज के दोस्त से सहारा मिलता है जो उसकी मुश्किलों से निपटने में उसकी मदद करता है। गजेंद्र अहिरे निर्देशित इस फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, रणवीर शौरी, अन्नू कपूर, मनोज जोशी, नीना कुलकर्णी और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सिग्नेचर 4 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज होगी।

3- CTRL

Watched, #CTRL#vikramdityamotwane Gives a nuanced and gripping narrative and @ananyapandayy has finally come into her own, and does a fine job.#AnanyaPandaypic.twitter.com/V4hyueHHDt