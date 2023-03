Oscar 2023: ऑस्कर में बतौर प्रेजेंटर सूची में दीपिका पादुकोण का नाम आने पर विवेक अग्निहोत्री ने दी प्रतिक्रिया, बोले- 'अच्छे दिन'

Highlights ऑस्कर के अकैडमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के रूप में दीपिका आएंगी नजर दीपिका की इस अपलब्धि पर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा 'अच्छे दिन' दीपिका पादुकोण के साथ सूची में कई और सेलिब्रिटी के नाम

मुंबई: बॉलीवुड की 'मस्तानी' गर्ल दीपिका पादुकोण लॉस एंजिल्स के डॉली थिएटर में आयोजित होने वाले 95वें अकैडमी अवॉर्ड्स में बतौर प्रेजेंटर की भूमिका निभाने वाली हैं। दीपिका ने खुद इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैन्स के साथ इस खुशी को साझा किया है।

इस खबर के सामने आने के बाद से फैन्स और बॉलीवुड के कई सितारे दीपिका पादुकोण को बधाई दे रहे हैं। इस बीच 'द कश्मीरी फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय सिनेमा का दुनियाभर में नाम होने पर खुशी जताते हुए इसे 'अच्छे दिन' करार दिया।

फिल्म निर्माता विवेक ने ट्वीट करते हुए लिखा, "#TheKashmirFiles के साथ यूएसए में यात्रा करने और अमेरिकियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के दौरान मैंने कहा था कि अब हर कोई भारत में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। भारत अब दुनिया का सबसे आकर्षक, सुरक्षित और बढ़ता हुआ बाजार है...यह भारतीय सिनेमा का साल है...#अच्छे दिन

While travelling with #TheKashmirFiles in USA & overwhelming response of Americans, I had said that now everyone wants to increase their footprint in India. India is now the most lucrative, safe and growing market of the world.



This is the year of Indian cinema. #AchcheDinhttps://t.co/1HNz3jU1TD