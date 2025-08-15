Border 2: 'स्वतंत्रता दिवस' पर सनी देओल ने नए मोशन पोस्टर के साथ 'बॉर्डर 2' की रिलीज़ डेट का किया ऐलान

नई दिल्ली: सनी देओल अभिनीत 'बॉर्डर 2' के निर्माताओं ने इसका फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया है और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म की रिलीज़ की घोषणा की है। भारत के वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, सनी देओल ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया है। यह फिल्म 22 जनवरी, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

'बॉर्डर 2' के नए रिलीज़ हुए मोशन पोस्टर में, सनी देओल एक भारतीय सैनिक की वर्दी पहने और हाथ में बज़ूका पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आँखों में तीव्र तीव्रता के साथ, अभिनेता एक बार फिर एक भारतीय सैनिक की भावना को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं।

पोस्टर शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, "हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे....फिर एक बार! #Border2 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।" अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे दमदार कलाकार हैं, जबकि भूषण कुमार और जेपी दत्ता ने इसका निर्माण किया है।

सबसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्मों में से एक 'बॉर्डर' के सीक्वल के बारे में बात करते हुए, निर्माता भूषण कुमार ने कहा, "बॉर्डर एक फिल्म से कहीं अधिक है, यह हर भारतीय के लिए एक भावना है। 'बॉर्डर 2' के साथ, हमारा लक्ष्य उस विरासत को आगे बढ़ाना और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। नई रिलीज की तारीख दर्शकों को एक साथ आने और विस्तारित गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के दौरान सिनेमाघरों में फिल्म का अनुभव करने के लिए अधिक समय देती है, "जैसा कि निर्माताओं द्वारा साझा की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में उद्धृत किया गया है।

निर्देशक सिंह ने कहा कि अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' के ज़रिए भारतीय सैनिकों की अमर भावना को श्रद्धांजलि देना उनके लिए "सम्मान" की बात है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अनुराग सिंह ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस पर इस तारीख की घोषणा करना प्रतीकात्मक है। यह दिन हमें भारत की आज़ादी के लिए हमारे सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है, और हमारी फिल्म भी यही करती है। इस कहानी के माध्यम से उनकी अमर भावना का सम्मान करना सम्मान और सौभाग्य की बात है।" 'बॉर्डर 2' को गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के सहयोग से प्रस्तुत किया है।

