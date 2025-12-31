Highlights Nusrat Bharucha Controversy: महाकाल दर्शन को लेकर विवाद में नुसरत भरुचा, मौलाना बोले...

अभिनेत्री नुसरत भरुचा हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद सुर्खियों में आ गई हैं। उनके मंदिर में पूजा-अर्चना करने को लेकर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है। मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार किसी मुस्लिम महिला द्वारा दूसरे धर्म की धार्मिक परंपराओं में हिस्सा लेना शरीयत के खिलाफ माना जाता है। उन्होंने इसे धार्मिक नियमों से जुड़ा मामला बताया और कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए।

अभिनेत्री नुसरत भरुचा ने महाकाल मंदिर में दर्शन क्या कर लिये



मौलाना ने उसके ख़िलाफ़ फ़तवा जारी कर कहा —

शरीयत की नजर मे गुनहगार हैं, उसको तौबा करनी चाहिए



इन्हें पेट में दर्द इसलिए हो रहा कि — अब बॉलिवुड और सेलिब्रिटी अजमेर शरीफ की जगह उज्जैन ज़्यादा जाने लगे है pic.twitter.com/EEfXUTgI4y — Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) December 31, 2025

उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि इस्लाम में अन्य धर्मों की पूजा-पद्धति को अपनाने की इजाजत नहीं है और मुस्लिम समाज के लोगों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभिनेत्री नुसरत भरुचा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

