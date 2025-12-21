नोरा फतेही की कार हुई हादसे का शिकार, एक्सीडेंट को याद करके सहमी एक्ट्रेस

Nora Fatehi: नोरा फतेही मुंबई में एक शराबी ड्राइवर की वजह से हुए एक गंभीर कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बच गईं, उन्हें मामूली चोटें आईं और उन्होंने फैंस से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की।

Nora Fatehi: बॉलीवुड की जानी-मानी हस्ती नोरा फतेहीमुंबई में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा 20 दिसंबर को हुआ। चोट लगने के बावजूद, उन्होंने उसी दिन बाद में डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में अपने तय स्टेज परफॉर्मेंस को जारी रखा।

हादसे के घंटों बाद, फतेही ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ज़रिए इस घटना के बारे में बताया, क्रैश का वर्णन किया और लोगों से नशे में गाड़ी न चलाने की अपील की। ​​पुलिस ने पुष्टि की है कि उनकी गाड़ी में टक्कर मारने वाले ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

फतेही के अनुसार, टक्कर तब हुई जब एक दूसरी कार, जिसे कथित तौर पर एक नशे में धुत ड्राइवर चला रहा था, ने उनकी गाड़ी को ज़ोर से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि टक्कर के दौरान वह सीट पर उछल गईं और उनका सिर टकरा गया। 

नोरा ने कहा, "हे दोस्तों, मैं बस आप लोगों को यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, आज दोपहर मेरा एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ। एक नशे में धुत व्यक्ति जो नशे में गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी कार को टक्कर मार दी और दुर्भाग्य से, टक्कर काफी ज़ोरदार थी और इससे मैं कार में उछल गई। मेरा सिर खिड़की से टकरा गया।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं ज़िंदा हूं और ठीक हूं। कुछ मामूली चोटों, सूजन और हल्के कनकशन को छोड़कर, मैं ठीक हूं। मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूं। यह बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मैं यह कहने आई हूं कि इसीलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मुझे तो वैसे भी शराब से नफ़रत है।"

मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि फतेही को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर पाया और उनकी मामूली चोटों का इलाज किया। अधिकारियों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच तक उसे हिरासत में ले लिया। 

मुंबई पुलिस ने कहा, "उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल में फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया।"

सोशल मीडिया पर आगे बात करते हुए, एक्ट्रेस ने शराब के इस्तेमाल के खिलाफ अपने रुख को दोहराया। 

उन्होंने कहा, "असल में, मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जिसे कभी शराब या ड्रग्स, गांजा, या ऐसी कोई भी चीज़ पसंद आई हो जो आपको अलग मानसिक स्थिति में ले जाए... यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बढ़ावा देती हूं या जिसके आसपास रहना भी मुझे पसंद हो... आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यह 2025 है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस पर भी बात करनी पड़ रही है।"

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह क्रैश कितना अप्रत्याशित था। "मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दोपहर 3 बजे ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नशे में गाड़ी चलाएगा और लोगों की जान खतरे में डालेगा। फिर भी, मैं सबको बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं। मुझे कुछ समय तक दर्द रहेगा, लेकिन, भगवान का शुक्र है कि मैं ज़िंदा हूं।"

फतेही ने इस अनुभव को बहुत परेशान करने वाला बताया। "मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वह बहुत डरावना, भयानक, दर्दनाक पल था। मैं अभी भी थोड़ी सदमे में हूं।"

इतनी मुश्किल के बावजूद, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जारी रखने का फैसला किया। नोरा ने शेयर किया, "मैं किसी भी चीज़ को अपने काम, अपने सपने और मुझे मिलने वाले किसी भी मौके के बीच नहीं आने देती। इसलिए, कोई भी शराबी ड्राइवर इस तरह के मौके के बीच नहीं आ सकता था। मैंने इन पड़ावों और पलों तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यह आपको पागलपन लग सकता है, लेकिन सीधी बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।"

उन्होंने फैंस और शुभचिंतकों से मिले सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए अपना मैसेज खत्म किया। उन्होंने कहा, "मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूं जो यह जानने के लिए मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं सच में इसकी सराहना करती हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे फैंस को भी धन्यवाद जिन्होंने मैसेज किया है, मुझे पता है कि हर कोई बहुत चिंतित है। लेकिन फिर से, मुझे दोहराना है, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।" 


फतेही ने मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े हाल के जानलेवा मामलों का भी ज़िक्र किया। नोरा ने कहा, "भारत में, खासकर मुंबई में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से दूसरे बेगुनाह लोगों को मार डाला। इसके लिए कोई बहाना नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं ठीक और सुरक्षित हूं। मैंने सच में अपनी आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी को गुज़रते हुए देखा, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ हो।"

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जांच चल रही है। फतेही सूजन और सिर में चोट से उबर रही हैं, और उम्मीद है कि कुछ समय तक उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखा जाएगा।

