Nicole Kidman and Keith Urban: 25 जून 2006 को शादी और 29 सितंबर 2025 को अलग?, निकोल किडमैन-कीथ अर्बन की राह जुदा!

Highlights टीएमजेड ने पहले ही संभावित ‘ब्रेकअप’ की खबर दी थी। विवाह की वर्षगांठ की बधाई कीथ अर्बन। दंपति की दो बेटियां हैं - संडे रोज और फेथ मार्गरेट।

Nicole Kidman and Keith Urban: हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन और उनके पति गायक कीथ अर्बन ने 19 साल के रिश्ते के बाद अलग होने का फैसला किया है। किडमैन (58) की अर्बन (57) से 25 जून 2006 को शादी हुई थी। मनोरंजन समाचार पत्रिका ‘पीपुल’ को एक सूत्र ने बताया, ‘‘निकोल की बहन (एंटोनिया) बहुत मजबूत रही हैं और पूरा किडमैन परिवार एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट हुआ है। वह ऐसा नहीं चाहती थीं... वह शादी को बचाने के लिए लड़ रही हैं।’’

टीएमजेड ने पहले ही संभावित ‘ब्रेकअप’ की खबर दी थी जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि यह जोड़ा गर्मियों की शुरुआत से ही अलग रह रहा है। किडमैन ने 25 जून को अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर ‘इंस्टाग्राम पर अर्बन के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा था, ‘‘विवाह की वर्षगांठ की बधाई कीथ अर्बन।’’

दंपति की दो बेटियां हैं - संडे रोज और फेथ मार्गरेट। किडमैन ने इससे पहले 1990 में टॉम क्रूज से विवाह किया था और 2001 में दोनों अलग हो गए थे। उन्होंने अपने विवाह के दौरान दो बच्चों - इसाबेला किडमैन क्रूज़ और कॉनर क्रूज को गोद लिया था।

किडमैन को आखिरी बार 2025 की फिल्म ‘हॉलैंड’ में देखा गया था और अब वह ‘प्रैक्टिकल मैजिक 2’ में नजर आएंगी जिसकी शूटिंग उन्होंने हाल में पूरी की है। अर्बन इस समय यात्रा पर हैं और वह दो अक्टूबर को पेंसिल्वेनिया के हर्षे पहुंचेंगे।

Web Title: Nicole Kidman and Keith Urban Married June 25, 2006 separated September 29, 2025 part ways announce separation marriage