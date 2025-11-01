Highlights NETFLIX और YRF की साझेदारी, DDLJ, वीर-जारा और चांदनी जैसी फिल्म दिखाई जाएंगी

नेटफ्लिक्स ने शनिवार को यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के साथ सहयोग की घोषणा की, ताकि स्टूडियो की मशहूर फिल्मों का चयन दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। इस साझेदारी के तहत, वाईआरएफ फिल्मों की एक चयनित श्रृंखला विशेष अवसरों, त्योहारों और सिनेमाई उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए विभिन्न चरणों में जारी की जाएगी, जिससे 190 से अधिक देशों के प्रशंसक स्टूडियो के प्रसिद्ध सिनेमा का आनंद ले सकेंगे। अभिनेता शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नौ यादगार फिल्में शनिवार से प्रसारित की जाएंगी। जिनमें ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘मोहब्बतें’, ‘दिल तो पागल है’, ‘वीर-जारा’ और ‘चक दे! इंडिया’ शामिल हैं।

इसी तरह, सलमान खान की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में - ‘एक था टाइगर’, ‘सुल्तान’ और ‘टाइगर जिंदा है’ - 27 दिसंबर से उपलब्ध होंगी, जिस दिन उनका 60वां जन्मदिन है। चौदह नवंबर से, दर्शक ‘चांदनी’, ‘कभी-कभी’, ‘विजय’, ‘लम्हे’ और ‘सिलसिला’ जैसी वाईआरएफ फिल्मों को फिर से देख सकते हैं। अभिनेता रणवीर सिंह की चर्चित फिल्म - ‘बैंड बाजा बारात’, ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’, ‘किल दिल’, ‘बेफिक्रे’ और ‘गुंडे’ - 5 दिसंबर से दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही ‘बंटी और बबली’, ‘हम तुम’, ‘थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक’, ‘मुझसे दोस्ती करोगे’ और ‘ता रा रम पम’ सहित 34 अन्य फिल्म 12 से 28 दिसंबर के बीच प्रसारित की जाएंगी, जिनमें रोजाना दो नयी फिल्म दिखाई जाएंगी। यह उत्सव 2026 तक जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर से ‘धूम’ और 22 जनवरी से ‘मर्दानी’ सीरीज से होगी।

‘साथिया’, ‘इशकजादे’, ‘बचना ऐ हसीनो’ और ‘सलाम नमस्ते’ जैसी रोमांटिक पसंदीदा फिल्मों वाला एक विशेष वैलेंटाइन वीक कलेक्शन सात फरवरी को रिलीज होगा। यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा, ‘‘50 से अधिक वर्षों से, यशराज फिल्म्स को अपनी प्रतिष्ठित कहानियों के माध्यम से भारतीय सिनेमा के दिल और आत्मा को आकार देने में मदद करने का सौभाग्य मिला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस उल्लेखनीय सिनेमाई विरासत को नेटफ्लिक्स पर लाने से दुनिया को भारत और भारतीय सिनेमा के रंग, संगीत और जादू का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जिसका वाईआरएफ ने हमेशा जश्न मनाया है।’’ नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट उपाध्यक्ष मोनिका शेरगिल ने कहा कि यह सहयोग ‘‘नेटफ्लिक्स पर भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर’’ है।



