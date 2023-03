नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी आलिया से विवाद पर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा- मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है

Highlights पत्नी आलिया से विवाद पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कहा- आलिया को पिछले 2 सालों से हर महीने 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं कहा- झूठ और एक तरफा वीडियोज के जरिए मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है

नई दिल्ली: पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में चल रहे बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी आलिया की तरफ से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि अब तक उनके कुछ न बोलने का गलत फायदा उठाया गया है।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिखा, "मेरी चुप्पी की वजह से मुझे बुरे इंसान का टैग दे दिया गया है। मैं सिर्फ इस तमाशे से बचने के लिए चुप था, क्योंकि ये सभी बातें कभी न कभी मेरे बच्चे पढ़ेंगे। झूठ और एक तरफा वीडियोज के जरिए मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें मैं भी बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आलिया और मैं कई सालों से एक साथ नहीं रह रहे हैं। हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए हमारी आपसी समझ थी। क्या किसी को ये पता है कि मेरे बच्चे इंडिया में क्यों हैं और पिछले 45 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे बच्चों को 45 दिन से बंधक बनाया हुआ है। वो दुबई में अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।"

This is not an allegation but expressing my emotions. pic.twitter.com/6ZdQXMLibv