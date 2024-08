राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'कांतारा' ने मारी बाजी, ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार...

Highlights National Film Awards 2024 Winners List: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिस्ट जारी National Film Awards: ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला

National Film Awards 2024 Winners List: नित्या मेनन को ‘तिरुचित्रमबलम’ के लिए जबकि मानसी पारेख को ‘कच्छ एक्सप्रेस’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार।

मलयाली फिल्म ‘अट्टम : द प्ले’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कन्नड़ फिल्म ‘कंतारा’ के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा।

सूरज आर बड़जात्या को ‘ऊंचाई’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार।

नीना गुप्ता को फिल्म ‘ऊंचाई’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पवन मल्होत्रा को ‘फौजा’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार।

