Tishaa Kumar Funeral Video: रोया बॉलीवुड, अंतिम विदाई में शामिल हुए ये दिग्गज सितारे

Highlights तिशा कुमार को आखिरी विदाई देने पहुंचा बॉलीवुड भावुक हुए दिग्गज कलाकार कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी तिशा कुमार

Tishaa Kumar Funeral: मुंबई में खराब मौसम के बीच तिशा कुमार के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार पहुंचे। टी-सीरीज के सह-मालिक कृष्ण कुमार की बेटी तिशा कुमार को कैंसर था, बीते कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया था। तिशा कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया।

तिशा को आखिरी विदाई देने के लिए फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख, फिल्म निर्माता साजिद खान, फराह खान, सई मांजरेकर, भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कुशाली कुमार भी पहुंचे थे।

Riteish Deshmukh, Sonu Nigam, Sajid Nadiadwala, Saiee Manjrekar, Sajid Khan, Farah Khan, and other celebs pay their respects at the funeral of Tishaa Kumar 🙏 pic.twitter.com/llmIdkIi8p — Take One Filmy (@TakeOneFilmy) July 22, 2024

मालूम हो कि बीते दिनों पहले टी-सीरीज के द्वारा एक पोस्ट जारी किया गया था। इसमें लिखा था, "कृष्ण कुमार की बेटी तिशा कुमार का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह परिवार के लिए एक कठिन समय है, और हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि परिवार की निजता का सम्मान किया जाए।

जर्मनी में चल रहा था इलाज

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, तिशा को कैंसर का पता चला था और परिवार ने उसे इलाज के लिए जर्मनी ले जाने का फैसला किया। गुरुवार को उसका वहीं निधन हो गया।

💔 Close friends from the T-Series family gather to bid farewell to Tishaa Kumar, daughter of Krishna Kumar, at her funeral. Our hearts go out to her loved ones during this difficult time. #tishaakumar#rip#tseriesfamily#inmemoriampic.twitter.com/o2reyAdSYD — Viralsaala (@viralsaala) July 22, 2024

यह परिवार के लिए बहुत दुखद समय है। त्रिशा की आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति नवंबर 2023 में थी, जब वह संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं, जिसमें रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल थे। फिल्म का निर्माण टी-सीरीज़ ने किया था, और उन्होंने अपने पिता कृष्ण के साथ फोटोग्राफरों के लिए रेड कार्पेट पर पोज़ दिया था।

T-series co-owner Krishan Kumar's daughter Tishaa Kumar, 20 P@ssed Away after her prolonger battle with cancer. Her funeral is being held in Mumbai as Bollywood celebrities arrived to pay their last respect.



Family, Friends & Bollywood Everyone Bollywood celebrities came to pay… pic.twitter.com/TWT0jZ1egN — Filmymantra.com (@filmymantra) July 22, 2024

कौन हैं तिशा के पिता कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार एक अभिनेता और निर्माता हैं, जिन्हें 1995 की फ़िल्म बेवफ़ा सनम में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वह अपने भतीजे भूषण कुमार के साथ टी-सीरीज़ के सह-मालिक भी हैं।

Tishaa Kumar Funeral: Riteish Deshmukh, Divya Khosla, Sajid Khan and others attend.



Daughter of Krishan Kumar and cousin of T-Series head honcho Bhushan Kumar, has passed away at the age of 20. Today, the funeral of the young woman was held at Ville Parle crematorium, Ville… pic.twitter.com/eYfmrIzp7S — Mid Day (@mid_day) July 22, 2024

उनकी पहली फ़िल्म लकी: नो टाइम फ़ॉर लव थी, जिसमें सलमान खान और स्नेहा उलाल थे। दोनों ने रेडी, सोनू के टीटू की स्वीटी, थप्पड़ और एनिमल सहित कई हिट फ़िल्में बनाई हैं।

