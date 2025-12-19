20-24 परिसरों पर छापेमारी, शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कंपनी पर शिकंजा, जानिए कहानी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 10:50 IST2025-12-19T10:49:02+5:302025-12-19T10:50:21+5:30
मुंबईः आयकर विभाग ने मुंबई में कई खाद्य और पेय कंपनियों के कार्यालयों पर छापेमारी की है, जिनमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से जुड़ी एक कंपनी भी शामिल है। यह कार्रवाई कर चोरी के आरोप में की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बुधवार से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20-24 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।
विभाग को इस क्षेत्र की कुछ कंपनियों के खिलाफ ठोस सूचना मिली है, जिन पर अवैध या नकद लेन-देन करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई में शेट्टी और कुछ अन्य लोगों के संयुक्त स्वामित्व वाले एक रेस्तरां के कार्यालय परिसर भी शामिल थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके (शेट्टी) मुंबई स्थित घर पर कर अधिकारियों द्वारा छापे की कार्रवाई की गई है।
कर अधिकारियों ने कहा कि आयकर जांच का संबंध न तो शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (धोखाधड़ी के आरोप में) से है और न ही बेंगलुरु पुलिस द्वारा एक स्थानीय रेस्तरां के खिलाफ कथित तौर पर कानूनी कामकाजी घंटों के बाद संचालित करने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से है।