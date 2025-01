Saif Ali Khan Stabbed: सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर मारा चाकू; अस्पताल में भर्ती

Saif Ali Khan Stabbed: मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना सैफ के बांद्रा स्थित आवास पर बुधवार देर रात में घटी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Saif Ali Khan injured during scuffle with intruder at home, police investigating



