मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस दिन किए जाएंगे सम्मानित

Mithun Chakraborty: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सिनेमा जगत में उनके सराहनीय योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सोमवार, 30 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर यह खबर साझा की। उन्होंने लिखा, "मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है! यह घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने महान अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है।"

अभिनेता को 8 अक्टूबर, 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले इस साल की शुरुआत में मिथुन को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Mithun Da’s remarkable cinematic journey inspires generations!



Honoured to announce that the Dadasaheb Phalke Selection Jury has decided to award legendary actor, Sh. Mithun Chakraborty Ji for his iconic contribution to Indian Cinema.



🗓️To be presented at the 70th National…