Movie Mirai Review: तेजा सज्जा का जादुई प्रदर्शन, मंत्रमुग्ध कर देने वाले VFX और अद्वितीय कहानी का संगम!
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2025 21:22 IST2025-09-11T21:21:18+5:302025-09-11T21:22:02+5:30
कुछ फ़िल्में सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनातीं, बल्कि वे हमें एक ऐसी अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर पल आश्चर्य और रोमांच से भरा होता है। निर्देशक कार्तिक गट्टामनेनी की "मिराई" एक ऐसी ही बेमिसाल फ़िल्म है, जो भारत की गौरवशाली पौराणिक कथाओं को आधुनिक फ़िल्म-निर्माण के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। यह सिर्फ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव है।
कहानी और फ़िल्म की दुनिया
इस फ़िल्म की कहानी वेदा (तेजा सज्जा) नामक एक चतुर और ऊर्जावान युवक के चारों ओर बुनी गई है, जिसे सम्राट अशोक के नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा करने का दैवीय कार्य सौंपा गया है। ये ग्रंथ दुष्ट शक्तियों के निशाने पर हैं। कहानी में "मिराई" नामक एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का समावेश, जिसे भगवान राम के त्रेता युग में गढ़ा गया था, कथा को एक ऐतिहासिक और गहरा आयाम देता है। लेखक कार्तिक गट्टामनेनी और मणिबाबू करनम ने कहानी को भावनात्मक और गहन क्षणों के साथ-साथ रोमांचक एक्शन दृश्यों का ऐसा शानदार मिश्रण दिया है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है।
शानदार कलाकारों की टोली
तेजा सज्जा ने वेदा के किरदार में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके प्रदर्शन में आकर्षण, बहादुरी और संवेदनशीलता का एक अद्भुत संतुलन है। एक साधारण व्यक्ति से चुने हुए योद्धा तक का उनका परिवर्तन बहुत ही सहज और विश्वसनीय लगता है, और वह पूरी फ़िल्म की रीढ़ बने रहते हैं।
जादूगर महाबीर लामा के रूप में मनोज मांचू का अभिनय बहुत ही प्रभावशाली है। उनका किरदार भयावह होने के साथ-साथ सम्मोहक भी है। उनकी दमदार उपस्थिति हर टकराव को और भी प्रभावी बनाती है। राणा दग्गुबाती अपने रहस्यमयी किरदार में एक शक्तिशाली छाप छोड़ते हैं, जिससे कहानी में और भी उत्सुकता पैदा होती है।
जगपति बाबू ने तंत्र रक्षक अंगमबली के रूप में अपनी गरिमा और शक्ति का परिचय दिया है, जबकि रितिका नायक (विभा) ने एक ताज़ा और आकर्षक उपस्थिति दर्ज कराई है। श्रिया सरन (अंबिका) और जयराम सुब्रमण्यम (अगस्त्य) ने भी अपने-अपने किरदारों को बखूबी निभाया, जिससे हर पात्र को चमकने का मौका मिला।
आश्चर्यजनक दृश्य और सिनेमैटोग्राफी
अगर कोई एक क्षेत्र है जहाँ "मिराई" ने उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं, तो वह उसके दृश्यों में है। रामजी डॉट और मुथु सुब्बैया द्वारा बनाए गए VFX अत्यंत शानदार और प्रभावशाली हैं। फ़िल्म में विशाल, जादुई परिदृश्य और रोमांचक एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। चलती ट्रेन के दृश्य से लेकर भव्य युद्धों तक, हर पल एक अद्भुत दृश्य अनुभव देता है।
कार्तिक गट्टामनेनी की सिनेमैटोग्राफी पौराणिक भव्यता और एक्शन की कठोरता दोनों को बेहतरीन ढंग से कैद करती है, जिससे हर फ्रेम किसी कलाकृति जैसा लगता है। प्रदीप सेलम (नंग), केचा खम्पाक्डी और अन्य द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीक्वेंस भी सराहनीय हैं।
संवाद, संगीत और संपादन
फ़िल्म के संवाद बहुत ही प्रभावी और अर्थपूर्ण हैं। वे पौराणिक ज्ञान से भरे हुए हैं, फिर भी आधुनिक दर्शकों के लिए प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। गौरा हरि का संगीत फ़िल्म के मूड को खूबसूरती से बढ़ाता है - यह युद्ध के दृश्यों में जोश भरता है और भावनात्मक पलों में सुकून देता है। श्रीकर प्रसाद का सटीक संपादन कहानी को बिना किसी अनावश्यक खिंचाव के आगे बढ़ाता है, जिससे फ़िल्म लगातार आकर्षक बनी रहती है।
अंतिम राय
निर्माता टी.जी. विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद, और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता के समर्थन से, "मिराई" एक असाधारण एक्शन-एडवेंचर है जो पौराणिक कथाओं को आधुनिक सिनेमा के साथ सफलतापूर्वक मिलाती है।
इसका सशक्त निर्देशन, बेजोड़ अभिनय और मनमोहक दृश्य इसे बड़े पर्दे पर देखना एक यादगार अनुभव बनाता है। यह फ़िल्म आपको रोमांच, भव्यता और एक चिरस्थायी अहसास प्रदान करती है, एक ऐसी सिनेमाई कृति जो आपके साथ लंबे समय तक रहती है।
Mirai Movie Review:
रेटिंग: 4/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️
अवधि: 2 घंटे 48 मिनट