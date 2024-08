मेगास्टार चिरंजीवी को मिला बर्थडे का खास गिफ्ट, मेकर्स ने शेयर किया 'विश्वम्भरा' का पोस्टर

Chiranjeevi Birthday: साउथ इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कई सालों तक सिनेमा में काम करने के बाद भी चिरंजीवी का स्टारडम आज भी कम नहीं हुआ है। आज चिरंजीवी अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुपरस्टार के बर्थडे पर उनके चाहने वाले और फैन्स उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। बर्थडे के खास अवसर पर मेगास्टार की अपकमिंग मूवी का नया पोस्टर जारी हुआ है। उनकी 156वीं फिल्म 'विश्वम्भरा' के निर्माताओं ने आगामी फिल्म के पोस्टर के साथ अभिनेता को शुभकामनाएं दीं।

फिल्म से दिग्गज अभिनेता का हाई-ऑक्टेन पोस्टर साझा करते हुए, निर्माताओं ने लिखा, "जब अंधकार और बुराई दुनिया पर कब्जा कर लेती है, तो एक उदार सितारा लड़ने के लिए चमकता है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, मेगास्टार चिरंजीवी। #विश्वम्भरा के साथ दुनिया को अपनी आभा दिखाने दें। 10 जनवरी, 2025 से सिनेमाघरों में एक मेगा मास बियॉन्ड यूनिवर्स के लिए तैयार हो जाइए।" पोस्टर में चिरंजीवी को एक चट्टान पर बैठे हुए दिखाया गया है जो चट्टान के किनारे पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में गरजने वाला त्रिशूल है।

When darkness and evil take over the world, a 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔𝗡𝗜𝗠𝗢𝗨𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗥 shall shine bright to fight🌟



Happy birthday, MEGASTAR @KChiruTweets ❤️‍🔥



Let the world witness your aura with #Vishwambhara ✨



Get ready for a MEGA MASS BEYOND UNIVERSE, In cinemas from January 10th,… pic.twitter.com/8pqHaIeRIe