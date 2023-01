रितेश देशमुख की पहली निर्देशित मराठी फिल्म 'वेद' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़ा झंडा, 4 दिनों में की बंपर कमाई, रणवीर सिंह की सर्कस को पछाड़ा

Highlights फिल्म ने चार दिनों में अबतक कुल 13.02 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सोमवार को वेद ने 3.02 करोड़ का बिजनेस किया वहीं रणवीर की सर्कस 75 लाख कमा पायी।

Marathi film Ved box office collection Day 4 : बॉलीवुड की कई फिल्में कर चुके रितेश देशमुख ने पहली ही मराठी फिल्म वेद को निर्देशित कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से वेद बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म के लिए सोमवार और भी अहम रहा क्योंकि इसने ओपनिंग डे से भी ज्यादा की कमाई की जो अपने आप में एक दुर्लभ बात है।

दर्शकों को रितेश देशमुख और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की दमदार लव स्टोरी फिल्म काफी पसंद आ रही है। तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन काफी अच्छा बिजनेस किया। वेद ने सोमवार को 3.02 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है। जबकि फिल्म को लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया गया है।

#Marathi film #Ved is UNSTOPPABLE… Passes the make-or-break Monday test with flying colours… Day 4 [Mon] is HIGHER than Day 1 [Fri], which is a rarity… EXCELLENT TRENDING… Fri 2.25 cr, Sat 3.25 cr, Sun 4.50 cr, Mon 3.02 cr. Total: ₹ 13.02 cr. pic.twitter.com/cGCdrBQzTs