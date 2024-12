मराठी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे की कार ने मुंबई के कांदिवली इलाके में मेट्रो रेलकर्मियों को टक्कर मारी, एक की मौत

Highlights भिनेत्री उर्मिला कोठारे की कार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना में अभिनेत्री और उनका ड्राइवर भी घायल हो गए उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब कोठारे शूटिंग खत्म करके घर लौट रही थीं

मुंबई: शनिवार तड़के मुंबई के कांदिवली इलाके में मराठी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे की कार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना में अभिनेत्री और उनका ड्राइवर भी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब कोठारे शूटिंग खत्म करके घर लौट रही थीं।

समता नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया, "कोठारे की कार ने आधी रात के बाद कांदिवली पूर्व में पोइसर मेट्रो स्टेशन के नीचे मेट्रो रेल के काम में लगे दो मजदूरों को टक्कर मार दी। मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अभिनेत्री और उनका ड्राइवर भी इस दुर्घटना में घायल हो गए। लेकिन सही समय पर एयरबैग खुल जाने से उनकी जान बच गई।"

🎥 According to reports, #UrmilaKanetkar was returning from work when the accident occurred near Poisar Metro station. The driver lost control of the car, which was traveling at high speed, and hit two metro workers.#MumbaiMetro#RoadAccident#Urmilakotharepic.twitter.com/KLfRlPjzEV